شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا في إرسالية ملبوسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.323.000 حبة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم أنه وردت للجمرك إرسالية «ملبوسات» عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء «أسكندرون» بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون، كانت مخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف «الفراء»، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها.

وبين أنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة، حيث تم ضبطهم وعددهم شخصان.

وأكد النعيم أن الجمارك السعودية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، مشيرا إلى إحباط الجمارك منذ أبريل 2020م أكثر من 12.5 مليون حبة مشحونة من ذات الميناء.

كيف أصبحت تركيا معبرا رئيسا لشحنات المخدرات؟

1 - ضبط شحنة المخدرات الجديدة القادمة من تركيا، تعكس مواصلة النظام التركي لإهماله المتعمد في فرض الرقابة على الإرساليات القادمة إلى موانئ الخليج والسعودية تحديدا، ولا يستبعد أن يكون ذلك تواطؤا مقصودا بهدف الإضرار بأمن المملكة.

2 - شحنة المخدرات الجديدة القادمة من تركيا والمقدرة بـ1.3 مليون حبة كبتاجون تأتي بعد أشهر قليلة من ضبطية مماثلة تقدر بـ8.7 ملايين حبة كبتاجون، مما يعني أن تركيا سهلت في فترة وجيزة عبور ما يزيد على 10 ملايين حبة كانت ستشكل خطرا كبيرا على أمن المملكة لو لم يتم إحباطها.

3 - ميناء أسكندرون التركي بات مهددا وخطرا صريحا على أمن المملكة، وهو ما يستوجب إعادة النظر في جميع الإرساليات القادمة منه، وتشديد الرقابة عليها، وفرض ضوابط صارمة وشديدة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

4 - محاولات تهريب المخدرات من تركيا إلى السعودية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ومنذ أبريل الماضي وحتى اليوم تم إحباط ما يزيد على 12.5 مليون حبة خرجت من موانئها باتجاه موانئ المملكة.

5 - منذ سنوات، وتركيا تشكل معبرا رئيسا لشحنات المخدرات التي تستهدف دول المنطقة، والخليج والسعودية على وجه الخصوص، مستفيدة في ذلك من الأوضاع غير المستقرة في بعض دول الجوار للانخراط في عمليات غسل الأموال التي تستخدمها في أنشطتها المشبوهة وغير الشرعية.

6 - تجارة المخدرات القادمة من تركيا آخذة بالتصاعد وسط الرعاية شبه الرسمية لهذه الأنشطة المحظورة، حيث تحولت تركيا إلى جسر بري بين دول الإمداد بالمخدرات في الشرق؛ كأفغانستان، وبين أسواق تستهدفها بسبب العداوات السياسية كدول أوروبية وشرق أوسطية وخليجية.

7 - عدد من السياسيين الأتراك وخاصة ممن ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ثبت تورطهم في أنشطة تجارة المخدرات، إذ تفيد التقارير بوجود علاقة وثيقة بين برهان قوزو النائب السابق في حزب إردوغان بمهرب الهيروين الإيراني البارز ناجي شريفي زندشتي.

8 - مهما بلغت حدة الهجمات الشعواء من تجار المخدرات إلى المملكة، إلا أن الهيئة العامة للجمارك بما تمتلكه من كوادر عالية التأهيل ومعدات تقنية متقدمة تعتبر خط الدفاع الأول في جهود حماية الوطن وشبابه من شرور المواد الممنوعة والمهربة.