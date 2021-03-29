الداخلية تضيف 5 خدمات جديدة لمنصة «أبشر أفراد»

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كما أطلقت النسخة المطورة من خدمة (أشر) الموجهة للصم وضعاف السمع، التي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR Code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية انطلاق خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة في ممثليات المملكة في الخارج، وستسهل الخدمة التي تنفذ من خلال الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، على المواطنين المقيمين بالخارج من طلب تسجيل واقعات الولادة والوفاة التي تحصل لهم في الخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها.
كما دشنت الإصدار الثاني من منصة ميدان التي تعد إحدى المنصات الأمنية المتكاملة لدعم قدرات العمل الأمني تقنيا وأشرف عليها ونفذها كوادر وطنية من منسوبي الوزارة.
5 خدمات جديدة بمنصة (أبشر أفراد):
- تعديل المؤهل الدراسي
- تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية
- تصحيح الحالة الاجتماعية
- ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم
- تحسين المطورة
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