المملكة السعودية تهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

هنأت السعودية مساء اليوم الإثنين، مصر على نجاح جهودها في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.



وثمنت المملكة على وجه الخصوص قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء مصر وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وجددت المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

وأعلنت هيئة قناة السويس أنها ستستأنف حركة الملاحة في كلا الاتجاهين بالقناة مساء اليوم الإثنين بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه تم فحص قاع القناة وإن السفن ستعبر منها اليوم، بعد تعويم السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في وقت سابق.

وقال وكيلا شحن لرويترز اليوم إن الهيئة أبلغت وكالات الشحن بأن قوافل السفن ستستأنف الإبحار في كلا الاتجاهين عبر القناة اعتبارا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

كانت السفينة إيفر جيفن قد انحرفت وأغلقت القناة في قطاع جنوبي منها صباح الثلاثاء الماضي إثر رياح قوية مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وأظهرت لقطات مصورة بُثت على الهواء مباشرة في محطة تلفزيون محلية السفينة تسير ببطء في وسط القناة محاطة بزوارق القطر بعد ظهر اليوم الاثنين. وذكرت قناة إكسترا نيوز التلفزيونية أن السفينة كانت تسير بسرعة 1.5 عقدة.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية في قناة السويس وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة لمصر. وتوقف حركة الملاحة يكبد القناة خسائر تتراوح بين 14 و15 مليون دولار يوميا.

وزادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة، وأثر غلق القناة على سلاسل الإمداد العالمية مما يهدد بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلا بسبب قيود كوفيد-19.