مجلس الرواد النسائي في المسجد الحرام يناقش آليات تطوير الخدمات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد مجلس الرواد النسائي في المسجد الحرام جلسته الثالثة، اليوم، بحضور كل من رئيس اللجنة النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود مع عضوات المجلس؛ لمناقشة ودراسة عدة مقترحات. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب التطويرية إلى جانب تسليط الضوء على المقترح البناء لصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود و مقترح الأستاذة فاتن بنت محمد حسين، والذي يخص خدمة قاصدات بيت الله والمجال التطويري لتلك الخدمات، مع متابعة ما يُستجد من أعمال بهدف تقديم أرقى وأجود الخدمات التي من شأنها تحقيق رسالة الحرمين الشريفين المباركة.

تطوير الخدمات في المسجد الحرام:

كما استعرضت اللجنة الآليات والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال عمرة العام 2021 الاستثنائية والأساليب التوعوية والإرشادية المتبعة لخدمة قاصدات الحرم المكي من مختلف أقطاب العالم وبمختلف اللغات. يُذكر أن هذه الاجتماعات تأتي تفعيلًا لمناقشة الخُطط لحكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه قاصدي البيت الحرام، والعمل عليها بما يتواءم مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030م.

خطة رئاسة الحرمين الشريفين لموسم رمضان: وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن، يوم أمس، بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خطة الرئاسة لموسم رمضان المبارك (1442هـ)، خلال الملتقى الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة عن بُعد. وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة العامة والجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وأن صحن المطاف سيخصص للطواف فقط، والصلاة ستكون خلف المكبرية. وأعرب السديس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على العناية الكريمة والرعاية الجليلة التي يوليانها بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، مؤكدًا أن هذه العناية تجلت بالقرارات المسددة الموفقة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها المملكة في الحرمين الشريفين منذ الإعلان عن الجائحة.

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