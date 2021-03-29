الممثلة الكويتية عبير خضر أحدث ضحايا فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

رحلت الممثلة الكويتية عبير خضر عن عالمنا، اليوم الاثنين، بعد مسيرة فنية كبيرة، إثر إصابتها بفيروس “كورونا”، أثناء وجودها في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات، حيث كانت تتلقى علاجها.

رحيل الفنانة عبير خضر:

وكانت عبير خضر أصيبت في وقت سابق بمرض السرطان، وهو ما دفعها للابتعاد عن التمثيل، وتأتي هذه الوفاة عقب رحيل الفنان مشاري البلام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

صدمة في الوسط الفني:

وشكل رحيل الفنانة المفاجئ صدمة في محيط عائلتها والوسط الفني والإعلامي الكويتي، ونعاها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، بينهم مي العيدان، وسارع الفنانون بتقديم واجب العزاء لأسرتها والأسرة الفنية في الكويت، على إثر انتشار خبر وفاتها.

بدايتها الفنية:

ودخلت الراحلة عبير خضر مجال التمثيل عام 2006 بدأت التمثيل خلال دور “زوجة الأب الشريرة” في مسلسل الإمبراطورة، ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها: جمانة- المقرود- صول بالك- البيت المائل.

واتسمت بالهدوء في مشوارها، وكانت تنتقي أدوارها بعناية، رغبة في إيصال رسالة معينة من خلال أعمالها.

شارك الخبر