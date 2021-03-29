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شكرا لقرائتكم محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا : سجلوا في تطبيق صحتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29
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محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا : سجلوا في تطبيق صحتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، اليوم، لقاح كورونا، وذلك بمركز اللقاحات بمركز صحي جنوب أبو موسى.
تقديم أفضل الخدمات الصحية:
وقدم سموه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على الاهتمام المتواصل والمباشر بصحة المواطنين والمقيمين، وعلى حرصهم المستمر لتوفير اللقاحات، وتوجيهاتهم الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم كما قدم شكره وتقديره للعاملين بمراكز اللقاح من منسوبي صحة حفر الباطن ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول.
التسجيل للحصول على لقاح كورونا:
ودعا سموه كافة أهالي محافظة حفر الباطن من مواطنين ومقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.
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