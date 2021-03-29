تعديل وزاري محدود في الأردن يطال وزارتي الصحة والعمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدر عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، اليوم، أمرًا ملكيًّا بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة بشر الخصاونة، شملت تعيين وزيرين جديدين في وزارتي الصحة والعمل.

التعديل الوزاري في الأردن:

وبحسب الأمر الملكي تم تعيين الدكتور فراس إبراهيم أرشيد الهواري وزيرًا للصحة فيما تم تعيين يوسف محمود علي الشمالي وزيرًا للعمل.

وأدى الوزيران اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وافق على استقالة الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين وزير العمل من منصبه، اعتبارًا من تاريخ 8/ 3/ 2021، كما صدر أمر ملكي بإقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة من منصبه، اعتبارًا من تاريخ 13/ 3/ 2021 على خلفية أزمة كورونا وانقطاع الأوكسجين عن المرضى في أحد المستشفيات العامة.

حالات كورونا في الأردن:

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 97 وفاة و7940 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6651 وفاة 597256 حالة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 96188 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 432 حالة، فيما غادرت 382 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3383 حالة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية؛ وذلك بسبب جائحة كورونا “كوفيد- 19”.

وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

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