سبب خفقان القلب بعد تناول القهوة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول القهوة، فهل ذلك يعتبر أحد التأثيرات التي تصيب الجهاز القلبي بعد تناول القهوة الداكنة، وكيف يمكن مواجهة هذا العارض غير الصحي؟

الكافيين السبب:

وقال استشاري القلب الدكتور أرشد خان، إن بعض الأفراد بالفعل يعانون من مشكلة زيادة ضربات القلب وليس جميعهم والسبب في ذلك مادة الكافيين حيث يصل تركيزه في الدم إلى حده الأقصى خلال ساعة من تناوله، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو من الخفقان بعدم تناول أو الحد من مشروبات الكافيين ومنها القهوة والشاي، فالكافيين مادة كيميائية تعمل على تحفيز الدماغ بشكل أساسي، وتنشيط وتحفيز الدماغ، والقلب، والعضلات.

قياس نسبة الكافيين:

وأشار إلى أن السبب وراء النصح بالحد من تناول مشروبات الكافيين هو أنه يصعب تحديد نسبة الكافيين في مشروبات القهوة والشاي دون استخدام أدوات قياس نسبة الكافيين كونها تعتمد على عدة عوامل كسلالة القهوة أو الشاي وطريقة التحضير والمعالجة.

حموضة واضطرابات النوم:

ونصح الدكتور خان في ختام حديثه بضرورة الحد من تناول القهوة لأن هناك انعكاسات غير صحية أخرى مثل التعرض للقلق الشديد والتوتر نتيجة زيادة إفراز هرمون الكورتيزول وهرمون الأدرينالين مما يؤدي إلى العصبية والتوتر والشعور بالإجهاد، كما يؤدي من تناول القهوة إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي، إذ إن الكافيين يساعد على تهيج الأمعاء مما يزيد من أعراض القولون العصبي، بجانب زيادة حموضة المعدة والتسبب في الحرقة الناتجة عن الارتجاع المريئي، كما يؤدي الإكثار من شرب القهوة خلال فترة الليل في حدوث اضطرابات شديدة بالنوم والناتجة عن مادة الكافيين التي تعد من المواد المنبهة القوية.

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