شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا اليوم بملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة، وتحسين جودة الحياة بها، وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد رحب ملك الأردن بمبادرات ولي العهد، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.