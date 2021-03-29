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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في الشيخة نورية الأحمد

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الرياض - محمد عبدالله - خلال برقيتين منفصلتين من القيادة..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، رحمها الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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