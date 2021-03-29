الرياض و5 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات «اليومية» بتسجيل 217 حالة. وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 108 حالات، وسجلت مكة المكرمة 86 حالة، والقصيم 25 حالة، وحائل 22، وسجلت منطقة الحدود الشمالية 20 حالة، والمدينة المنورة 18، وعسير 16، وتبوك 11، وجازان 7، والجوف 6 ونجران 3 والباحة حالتين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات 388866 حالة، وتم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 377304 حالات، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6656 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات، وأنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا «ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع»، وأنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

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