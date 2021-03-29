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هاتفيًا.. ولي العهد يطمئن على صحة رئيس الحكومة الباكستانية

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الرياض - محمد عبدالله - عمران خان يثمن مبادرة والشرق الأوسط الأخضر..

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة دولة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنياً له الشفاء العاجل، فيما عبر دولته عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدّم دولة رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لسمو ولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر مشيدًا بأثرها العظيم على المنطقة وسكانها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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