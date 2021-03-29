سطو على فرع تحويلات مالية بالرياض.. والشرطة تطيح بشخصين

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على شخصين، ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بمدينة الرياض.

وحاول المتهمان كسر خزنتين لسرقة محتوياتهما، والاعتداء على مقيم من الجنسية الهندية، وحاولا تعطيل كاميرات المراقبة بهدف تضليل الجهات الأمنية، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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