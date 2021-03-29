طقس الثلاثاء: 4 مناطق سعودية تتأثر برياح نشطة وسحب ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق: «المدينة المنورة، حائل، القصيم، والحدود الشمالية»، فيما تنشط كما الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «الرياض، الجوف، الحدود الشماليَّة».

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة جنوبيَّة غربيَّة إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيَّة إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف المتر شمالاً، وحالته خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالاً.

أما الخليجُ العربي؛ فيشهدُ رياحًا سطحيَّة شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارةِ المتوقعة، غدًا الثلاثاء، بمختلف مناطق المملكة بالدرجة المئوية: