حالة ممطرة تبدأ الثلاثاء.. و«الحصيني» يتوقَّع المناطق المتأثرة بها

توقَّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة، حالة ممطرة بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء، حالة ممطرة ستكون منطقة حائل، أكثر المناطق تأثرًا بها، وتمتد نحو مرتفعات مكة (نواحي الطائف) ومرتفعات الباحة وعسير وجازان والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية ومن الجوف.

وأضاف، الحصيني، عبر تويتر، أن تأثير تلك الحالة من المتوقع أن تمتد أيضًا إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة القصيم ويسبقها ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا بشكل طفيف من يوم الثلاثاء مع بقاء الأجواء باردة ليلًا.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق: «المدينة المنورة، حائل، القصيم، والحدود الشمالية»، فيما تنشط كما الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «الرياض، الجوف، الحدود الشماليَّة».

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة جنوبيَّة غربيَّة إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيَّة إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف المتر شمالًا وحالته خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالًا.

أما الخليجُ العربي؛ فيشهدُ رياحًا سطحيَّة شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

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