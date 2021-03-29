«المرور»: 3 خطوات عند اختلاف الاسم بين الهوية ورخصة القيادة

أوضح المرور السعودي الإجراءات النظامية المطلوبة في حالة اختلاف اسم قائد المركبة المسجل في الهوية الوطنية عن اسمه في رخصة القيادة، وقال: «إن قائد المركبة في هذه الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة المرور بمدرسة القيادة».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «الاسم الإنجليزي لديّ في رخصة القيادة يختلف عن الاسم في الهوية الوطنية وكذلك الصورة؛ فكيف يمكن تحديث الرخصة؟».

وينصّ نظام المرور، على أن «مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها، هي ثلاث سنوات حيث يجوز إصدار رخص السير بأقل من تلك المدة بحيث لا تقل عن سنة (إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها)، على أن يتم تجديد رخصة سير المركبة بإحضار أصل رخصتها والتأكد من صحة المعلومات مع خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المروية».

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