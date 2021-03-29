نائب أمير مكة يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة بجدة، قائد قطاع حرس الحدود بالمنطقة، اللواء طلال الشمراني. واستمع خلال الاستقبال إلى إيجاز عن جهود القطاع، في حماية الحدود والتصدي لعمليات التسلل وتهريب المواد الممنوعة، إضافة إلى دور منسوبيه في عمليات البحث والإنقاذ.



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