شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن: القيادة توجه دائما بتقديم أفضل الصحية للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن لقاح كورونا اليوم.

ونوه سموه بالاهتمام المتواصل والمباشر من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المواطنين والمقيمين، وتوجيهاتها الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم، وحرصها المستمر لتوفير اللقاحات، والدور الحيوي للعاملين بمراكز اللقاح من منسوبي صحة حفر الباطن لتحقيق الهدف المأمول. ودعا سموه أهالي المحافظة من مواطنين ومقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.