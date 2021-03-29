رمضان ربيعي بين شهري أبريل ومايو وهذه درجات الحرارة المتوقعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح كبير متنبئ الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع أن دخول شهر رمضان الكريم لهذا العام 1442 يصادف الثالث عشر من شهر أبريل فيما تصادف العشر الأواخر من الشهر الكريم شهر مايو حسب تقويم أم القرى، وهذان الشهران يعتبران من شهور فصل الربيع على المملكة.

توقعات مناخية:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن التوقعات المناخية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد تشير لمعدلات درجة الحرارة على سطح الأرض بارتفاع يصل إلى 1 درجة مئوية على المنطقة الشرقية لشهر أبريل بينما تصل إلى (1.5) درجة مئوية لشهر مايو، كما تبقى على نفس المعدلات على الأسطح المائية للخليج العربي والبحر الأحمر، كما تشير التوقعات لمعدلات الهطول المطري والتي تتمركز على المناطق الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية مكونة حزام سحابي ممتد من المناطق الغربية إلى المناطق الشرقية مروراً بمنطقة الرياض مع زيادة في نسبة الرطوبة فترات الهطول على تلك المناطق للمملكة.

فصل الربيع:

وتابع أن فصل الربيع بدأ فلكياً يوم 7 فبراير في نصف الكرة الأرضية الشمالي، فيما يبدأ في 7 أغسطس في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وينتهي يوم 7 مايو في نصف الكرة الشمالي و7 نوفمبر في نصف الكرة الجنوبي، ويتوسط تاريخا البداية والنهاية الفلكية الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس (النصف الشمالي للأرض) أو 22 سبتمبر (النصف الجنوبي للأرض)، ويتميز بتغير بين درجات الحرارة الشتوية الماضية ودرجات الحرارة الصيفية التالية ، وفي نصف الأرض الشمالي، يتضمن هذا الفصل شهور مارس وأبريل ومايو كاملة.



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