رئيس هيئة قناة السويس يشكر السعودية على عرض المساعدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - واس

وجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة “إيفر جيفن” وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا.

سفن عالقة:

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.

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