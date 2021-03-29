شكرا لقرائتكم رئيس هيئة قناة السويس يشكر السعودية على عرض المساعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29
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رئيس هيئة قناة السويس يشكر السعودية على عرض المساعدة
الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة
متابعات الخليج 365 - واس
وجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة “إيفر جيفن” وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا.
سفن عالقة:
وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.
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