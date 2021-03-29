ضبط تجمع عائلي مخالف في الشرقية ومواطنَين أطلقا النار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - الشرقية

ضبطت الجهات المختصة بشرطة المنطقة الشرقية تجمعاً في قرية العليا مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في منع تفشي وانتقال فيروس كورونا (كوفيد 19) ولائحة الحد من التجمعات.

إطلاق نار:

وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة، كما تم القبض على شخصين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت في حوزتهما في التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، بالإضافة إلى مواطن ثالث قام بتوثيق ذلك ونشره في مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية والتقنية.

واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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