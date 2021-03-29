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ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء الباكستاني

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جدة - خالد شويل - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم (الإثنين) بدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة دولة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيا له الشفاء العاجل، فيما عبر دولته عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدم دولة رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لسمو ولي العهد بإطلاق مبادرتي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيدا بأثرها العظيم على المنطقة وسكانها.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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