الارشيف / اخبار السعوديه

مصر ترحب بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بمبادرتي « الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحبت مصر بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، واللتين تهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.

وثمنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها اليوم (الإثنين) المبادرة الطموحة الدالة على الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية بمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، معربة عن تطلعها للمشاركة الفعالة مع المملكة في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يسهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط.


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا