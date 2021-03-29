شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 541 إصابات جديدة بفايروس كورونا 357 حالة تعافي و 6 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، تسجيل 541 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 357 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 388866 حالة، من بينها 4906 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 674 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 377304 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6656 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.