شكرا لقرائتكم خبر عن عطلا الكاميرات .. الإطاحة بشخصين اقتحما شركة تحويلات مالية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على شخصين، ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بمدينة الرياض، ومحاولة كسر خزنتين لسرقة محتوياتهما، والاعتداء على مقيم من الجنسية الهندية، ومحاولتهما تعطيل كاميرات المراقبة بهدف تضليل الجهات الأمنية، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.