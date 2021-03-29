شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد ينتج أكثر من 18مليون مصحف سنويا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، طلال بن رازن الرحيلي ، سعادة سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة .
وخلال الزيارة قدّم أمين المجمع شرحاً وافياً عن تاريخ المجمع، والإمكانات الكبيرة التي وفرتها المملكة له، وعن خطوات إنتاج إصداراته، وما يتميّز به من جودة ودقة، وسلامتها من الأخطاء، ونبذة عن النشر الرقمي لإصداراته و،حجم الإنتاج السنوي الذي يزيد عن ١٨ مليون نسخة سنوياً.
كما أوضح اهتمام المجمع بسلامة البيئة وفق المعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، وقدّم السفير شكره، وأبدى إعجابه بما رآه من الاهتمام والدقة التي تتميز بها إصدارات المجمع على كافة مراحل الإنتاج، واختيار أفضل الآلات والمواد الأولية، وبحجم الإنتاج السنوي .