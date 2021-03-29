شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد ينتج أكثر من 18مليون مصحف سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، طلال بن رازن الرحيلي ، سعادة سفير مملكة ‫الدنمارك‬ لدى المملكة .

وخلال الزيارة قدّم أمين المجمع شرحاً وافياً عن تاريخ المجمع، ‏والإمكانات الكبيرة التي وفرتها المملكة له، وعن خطوات إنتاج إصداراته، وما يتميّز به من جودة ودقة، وسلامتها من الأخطاء، ونبذة عن النشر ‫الرقمي لإصداراته و،حجم الإنتاج السنوي الذي يزيد عن ١٨ مليون نسخة سنوياً.

‏كما أوضح اهتمام المجمع بسلامة البيئة وفق المعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ‏وقدّم السفير شكره، وأبدى إعجابه بما رآه من الاهتمام والدقة التي تتميز بها إصدارات المجمع على كافة مراحل الإنتاج، واختيار أفضل الآلات والمواد الأولية، وبحجم الإنتاج السنوي .