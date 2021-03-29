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إغلاق 97 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

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الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة 97 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، فيما رصدت فرقها الميدانية 123 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية ، وذلك خلال حملات رقابية ميدانية مشتركة قامت بها أمس مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأكدت الأمانة مواصلتها للجهود الميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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