شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 97 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة 97 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، فيما رصدت فرقها الميدانية 123 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية ، وذلك خلال حملات رقابية ميدانية مشتركة قامت بها أمس مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الأمانة مواصلتها للجهود الميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.