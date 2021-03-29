شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 541 إصابة جيدة بكورونا وتعافي357 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله، مهيبةً بسرعة المبادرة للتسجل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا .

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (541) حالة مؤكدة وتعافي(357) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4906) حالات منها (674) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (388866) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (377304) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6656) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (48775) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).