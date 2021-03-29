رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 هـ عبر منصة أبشر السعودية

عملت منصة أبشر الإلكترونية على العمل على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، حيث أطلقت وزارة العمل أيضاً خدمة من اجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 هـ برقم الإقامة لكافة المقيمين حيث يتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المقدمة من قبل الجهات المسؤولة في المملكة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة أبشر 1442 هـ

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سوف نستعرض لك عزيزي الزائر كافة الخطوات اللازمة من أجل الوصول الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر، وسوف نستعرض لكم الخطوات عبر التالي :-

يجب عليك عزيزي الزائر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.

النقر على بوابة أبشر الإلكترونية

اختيار خدمة الجوازات الإلكترونية.

الوصول إلى الاستعلامات الإلكترونية.

النقر على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كتابة كافة التفاصيل المتعلقة في الإقامة عزيزي الزائر.

النقر على عرض.

سوف تظهر لك تفاصيل متعلقة في الإقامة.

غرامات عدم تجديد صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر