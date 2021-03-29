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رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 هـ عبر منصة أبشر السعودية

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عملت منصة أبشر الإلكترونية على العمل على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، حيث أطلقت وزارة العمل أيضاً خدمة من اجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 هـ برقم الإقامة لكافة المقيمين حيث يتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المقدمة من قبل الجهات المسؤولة في المملكة.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 هـ عبر منصة أبشر السعودية

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة أبشر 1442 هـ

قد يهمك:

سوف نستعرض لك عزيزي الزائر كافة الخطوات اللازمة من أجل الوصول الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر، وسوف نستعرض لكم الخطوات عبر التالي :-

  • يجب عليك عزيزي الزائر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.
  • النقر على بوابة أبشر الإلكترونية
  • اختيار خدمة الجوازات الإلكترونية.
  • الوصول إلى الاستعلامات الإلكترونية.
  • النقر على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
  • كتابة كافة التفاصيل المتعلقة في الإقامة عزيزي الزائر.
  • النقر على عرض.
  • سوف تظهر لك تفاصيل متعلقة في الإقامة.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 هـ عبر منصة أبشر السعودية

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 هـ عبر منصة أبشر

غرامات عدم تجديد صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر

  1. الحالة الأولى : يتم تغريم الوافد في الحالة الأولى بـ 500 ريال سعودي.
  2. الحالة الثانية : يتم تغريم الوافد في الحالة الثانية بـ 1000 ريال سعودي في حالة عدم التجديد للإقامة عبر أبشر.
  3. الحالة الثالثة : يتم الترحيل بشكل مباشر عليك عزيزي الوافد إلى بلادك الأصلية وخسارة الوظيفة نتيجة تكرار الإقامة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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