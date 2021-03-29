إحالة مواطن للنيابة العامة لنشره مقاطع مضللة وأكاذيب حول المنتجات الغذائية

أعلنت وزارة التجارة اليوم الإثنين، إحالة مواطن إلى النيابة العامة لنشره مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «التجارة تحيل مواطن إلى النيابة العامة لنشره مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية»، موضحة أنه أنشأ صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى:

1- إثارة الرأي العام بالتشكيك في سلامة منتجات السوق السعودي، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها.

2- بث معلومات مغلوطة عن «باركود» المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري.

3- الزعم بأن المنتجات تدخل السوق السعودي دون رقابة ومخالفة للمواصفات.

ودعت الوزارة خلال بيان لها إلى عدم نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أنه في حال رصد أي مخالفات متعلقة بالغش التجاري يمكن الإبلاغ عنها عبر: مركز الاتصال الموحد: 1900 أو تطبيق «بلاغ تجاري».

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