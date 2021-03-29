«الزكاة والدخل» تكثّف جولاتها الرقابية وتضبط 1136 مخالفة

نفذت الفرق الرقابية والميدانية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي 7,976 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، تم خلالها ضبْط 1,136 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ عدة، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والأسواق التجارية، وقطاع الاتصالات، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم عرض الشهادة الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل بأن جزءاً كبيراً من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 242 بلاغاً في نفس الفترة.

وأضافت الهيئة بأن زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة الفرق الرقابية والتفتيشية، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وأي مخالفات ضريبية أخرى، وذلك من خلال استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.