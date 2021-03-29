تسليم أول رخصة بناء في مخططات الإسكان بمكة المكرمة

سلَّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم الإثنين، أول رخصة بناء في مخططات الإسكان بمكة المكرمة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة و تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لكل المواطنين.

وقام القويحص، بتسليم رخصة البناء للمواطن رامي مؤمنة، والذي قام بتقديم أول طلب لاستخراج رخصة إنشاء بمخطط ولي العهد (9 - د) بمكة المكرمة، وأكَّد معاليه تسهيل مهمة إصدار رخص البناء للمخططات المعتمدة مكتملة الخدمات، والعمل على إنهاء إجراءات إصدار رخص الدعم السكني لباقي مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة المقدسة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد سلَّمت في وقتٍ سابق عددًا من قطع الاراضي لتخصيصها «للإسكان التنموي» أحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، ويهدف «الإسكان التنموي» إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.