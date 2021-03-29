«السعودية للكهرباء» تستعرض الفرص الوظيفية في أسبوع المهنة بجامعة الإمام

شاركت الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، بأسبوع المهنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي تنظمه الجامعة برعاية الأمير فيصل بن بندر آل سعود، أمير منطقة الرياض.

جاء ذلك بالتعاون مع غرفة الرياض، ومشاركة أكثر من 35 شركة ومؤسسة وجهة حكومية، عرضت أكثر من 1000 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات الفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤٢هـ.

وألقى الدكتور أحمد بن سالم العامري، رئيس الجامعة، الذي افتتح الأسبوع نيابة عن أمير منطقة الرياض، كلمة في الحفل الافتتاحي، شكر فيها أمير المنطقة على حرصه الدائم على رعاية ودعم فعاليات الجامعة.

وقد مثل "السعودية للكهرباء" في حفل الافتتاح، أحمد العقل، رئيس قطاع التنظيم وتخطيط الموارد البشرية، الذي تسلم من رئيس الجامعة، تكريم الشركة نظير رعايتها الذهبية للفعالية.

كما شكر الدكتور العامري، الشركات المشاركة في معرض أسبوع المهنة، للاستفادة من خريجي الجامعة المميزين لتطوير رأس مالهم البشري.

واستعرضت "السعودية للكهرباء" في المعرض المصاحب، برامجها وخططها لتطوير الموارد البشرية والفرص الوظيفية، حيث شهد جناحها، إقبالاً كبيرًا من الزوار، الذين اطلعوا على هذه الخطط والمشاريع والفرص الوظيفية المتاحة، والمزايا التنافسية التي تقدمها الشركة لموظفيها، التي جعلت منها بيئة جاذبة للموهوبين والمبدعين سواء حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة.

كما اطلعوا على مدى اهتمام الشركة بالكفاءات الوطنية، الذي ساهم في تحقيق نمو كبير في مجال توطين الوظائف، لتصل نسبة السعودة في نهاية 2020 إلى أكثر من 93 في المئة.

الجدير بالذكر، أن مشاركة "السعودية للكهرباء" في أسبوع المهنة ورعايتها الذهبية، تأتيان ضمن جهودها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من رؤية 2030 ومن حرصها على دعم أبناء الوطن، باعتبارهم عماد المستقبل وأساس التنمية ومحورها.