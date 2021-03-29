شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي القطيف» يناقش الأعمال التطويرية لمرفأ الزور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف اليوم جلسته الثانية لدور الانعقاد الخامس للسنة العشرين، برئاسة محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس فلاح الخالدي.

وأكد المحافظ ، أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها ، والمتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، وذلك إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسموه نائبه .

فيما استعرضت خلال الاجتماع ملامح الخطة الاستراتيجية المستقبلية لتطوير عمل المجلس المحلي مع التأكيد على الأهداف والمبادرات، ومؤشرات الأداء الرئيسة وتوزيع مسؤوليات إنجاز المبادرات، إضافة إلى مناقشة الأعمال التطويرية لمرفأ الزور .