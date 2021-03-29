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الحالات النشطة تسجل 4906 والصحة تعلن خريطة توزيع الإصابات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

الحالات النشطة تسجل 4906 والصحة تعلن خريطة توزيع الإصابات

وصل إجمالي حالات التعافي إلى 377304 حالات

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات الجديدة كما أعلنت عن تعافي (357) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (377304) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4906) حالات من بينها (674) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (388866) حالة، توفي منهم (6656) حالة.

الحالات النشطة تسجل 4906 والصحة تعلن خريطة توزيع الإصابات - متابعات الخليج 365

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (541) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 217، منطقة الشرقية 108، مكة المكرمة 86، منطقة القصيم 25، منطقة حائل 22.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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