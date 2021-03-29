أمير الكويت قبل أداء الحكومة القسم أمام مجلس الأمة: ضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أبدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمله أن تشهد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها، غداً الثلاثاء، تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي توترات، وتمكين الحكومة من أداء القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور، وإعطاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.

تعاون بناء:

وشدد أمير الكويت على الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعياً إلى احترام القضاء ولا سيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات.

مسيرة ديمقراطية:

وأكد الشيخ نواف الأحمد التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها، معرباً عن ثقته بأبنائه النواب وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي، ليتسنى توجيه كافة الجهود والطاقات، لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنين من نمو وتقدم وازدهار.



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