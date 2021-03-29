شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الشورى» تحيل مشروع أنظمة البريد وحقوق كبير السن والمرافعات الشرعية للجلسة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -عن بعد- اليوم، اجتماعها الثالث من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمتضمنة عددًا من التقارير التي رفعتها لجان المجلس المتخصصة، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المئة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435هـ .

كما قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأحالت الهيئة العامة في الاجتماع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تُكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.