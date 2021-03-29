إحالة مواطن إلى النيابة لنشره أكاذيب حول المنتجات الغذائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحالت وزارة التجارة مواطن إلى النيابة العامة لنشره مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية.

تضليل:

وبحسب ما ذكرت التجارة على حسابها بموقع تويتر اليوم الاثنين، نشر متابعات الخليج 365 مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية، حيث أنشأ صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى إثارة الرأي العام بالتشكيك في سلامة منتجات السوق السعودي، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها.

معلومات مكذوبة:

كما أنه بثَّ معلومات مغلوطة عن “باركود” المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، بالإضافة إلى الزعم بأن المنتجات تدخل السوق السعودي دون رقابة ومخالفة للمواصفات.

ودعت وزارة التجارة إلى عدم نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وفي حال رصد أي مخالفات متعلقة بالغش التجاري يمكن الإبلاغ عنها عبر: مركز الاتصال الموحد: 1900 أو تطبيق “بلاغ تجاري”.



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