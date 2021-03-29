الداخلية تضيف 5 خدمات جديدة لمنصة أبشر أفراد وميدان 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - واس

واصلت وزارة الداخلية التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة تسهيلًا للمواطنين والمقيمين، حيث أضافت للأحوال المدنية (5) خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة ” أبشر أفراد “، تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وخدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وخدمة تحسين المطورة.

أشر:

كما أطلقت النسخة المطورة من خدمة ” أشر” الموجهة للصم وضعاف السمع، التي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR Code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.

تسجيل المواليد:

إضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية انطلاق خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة في ممثليات المملكة في الخارج، وستسهل الخدمة التي تنفذ من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، على المواطنين المقيمين بالخارج من طلب تسجيل واقعات الولادة والوفاة التي تحصل لهم في الخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها.

ميدان:

كما أطلقت الوزارة الإصدار الثاني من منصة ميدان التي تعد أحد المنصات الأمنية المتكاملة لدعم قدرات العمل الأمني تقنيًا وأشرف عليها ونفذها كوادر وطنية من منسوبي وزارة الداخلية، واشتمل الإصدار الثاني للمنصة على (14) إجراءً إلكترونياً، من بينها قراءة الهوية الرقمية المحمولة، والاستفسارات الأمنية، والتحقق من تصاريح الحج والعمرة، ورفع الحوادث المرورية لأمن الطرق، وهوية رجل الأمن الإلكترونية.



شارك الخبر