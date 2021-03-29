شكرا لقرائتكم عبدالله بن بندر يطّلع على سير العمل في مشاريع الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29
وشدد عبدالله بن بندر على أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي وزارة الحرس الوطني.
عبدالله بن بندر يطّلع على سير العمل في مشاريع الحرس الوطني
استعرض أبرز المبادرات التي تم تنفيذها
متابعات الخليج 365 - واس
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على سير العمل في المشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة والتشغيل التابعة للوزارة، وأبرز المعوقات التي تواجه وكالة الشؤون الفنية وإدارة المشاريع.
مشاريع مستقبلية:
واستعرض سمو وزير الحرس الوطني عدداً من المشاريع المستقبلية، واطّلع على التقرير السنوي للمدن السكنية وأبرز المبادرات التي تم تنفيذها من قبل وكالة الشؤون الفنية بالوزارة.
وشدد عبدالله بن بندر على أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي وزارة الحرس الوطني.
شارك الخبر
شارك الخبر