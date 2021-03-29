شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يعلن بدء تعويم سفينة الحاويات الجانحة بنجاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، موضحًا أن تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من4 أمتار.

وأشار رئيس القناة في بيان له اليوم (الإثنين)، إلى أنه سيتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحًا بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

وأكد أنه سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.