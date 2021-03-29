السعودية | مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة “يتربى بعزكم” لدعم مرحلة الطفولة المبكرة

المناطق- الرياض

يطلق مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف اليوم الأحد حملة توعوية بعنوان (يتربى بعزكم) تستهدف التعريف باحتياجات الطفولة المبكرة،والتركيز على “الألف يوم الأولى من حياة الطفل”، التي تعتبر حجر الأساس لضمان حصول الأطفال على التغذية والصحة والتعلم والسلامة والأمن، والرعاية ذات الاستجابة السريعة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم الطفولة المبكرة، وتوعية الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والعاملين بأهمية حاجات الطفل من التغذية الصحة، بجانب نشر التوعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية.

وتتناول الحملة ثمان مواضيع رئيسة على مدى أربعة أسابيع تشمل في الأسبوع الأول موضوعي (نظرة عامة حول مرحلة الطفولة المبكرة وتطور نمو الدماغ)، ثم (التغذية الصحية، والتفاعل مع الطفل (التنشئة التفاعلية) في الأسبوع الثاني، وموضوع (أمن وأمان الطفل، والتعلم المبكّر) في الأسبوع الثالث، فيما تختتم الحملة أعمالها بمناقشة موضوعي (الصحة العامة، ودور الوالدين في مرحلة الطفولة المبكرة) في أسبوعها الرابع.

وبهذه المناسبة أكدت رئيسة لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة د. شيرين العوفي أن الحملة تأتي انطلاقا من تفعيل خطة لجنة الطفولة المعتمدة بمجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” .

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تعزيز التوعية بمجال الطفولة المبكرة وأهمية حاجات الطفل النمائية التي يأتي على رأسها التغذية السليمة والصحة العامة ودور الوالدين والأمن والسلامة.

ويشارك في الحملة عدد من الجهات ذات الصلة ممثلة بوزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعليم و الإعلام والصحة إضافة لهيئة حقوق الإنسان والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبرنامج الأمان الأسري الوطني وجمعية رعاية الطفولة.