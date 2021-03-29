الصحة: يُنصح بهذه الممارسات في المنزل لتخفيف أعراض كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) كما نصحت بالراحة وشرب السوائل وتجنب الجفاف.

وقال حساب الصحة 937 عبر موقع “تويتر”: إنه لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وعند الإصابة يمكنك تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي: عند ارتفاع درجة الحرارة خذ قسطًا من الراحة، واشرب كمية كافية من السوائل؛ لتجنب الجفاف، وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

شرب السوائل الدافئة

وأضافت الصحة: “‏أن شرب الكثير من السوائل الدافئة يساعد على تقليل الاحتقان بالحلق، ولا بد من الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضراوات والفواكه التي تعزز المناعة وتجنب الطعام غير الصحي، موضحة أنه إذا كنت تعاني من السعال، يُفضل تجنب الاستلقاء على الظهر والاستلقاء على الجنب أو الجلوس في وضع مستقيم”.

تأثير الفيتامينات والمعادن

وتابعت الصحة: “المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك، ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج”.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة”، والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

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