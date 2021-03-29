150 جهة في 34 دولة استفادت من تجربة المودة في خدمة الأسرة والمجتمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور فيصل المحمادي عضو مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أن المودة تسعى من خلال مبادرة معرفة لتقديم النقل المعرفي لكافة الجهات بهدف تعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي بما يعزز دورها في الابتكار وتقديم الخدمات بجودة عالية، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن سعي المودة لتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي وفي مقدمتها الالتزام بنقل تجربتها وخبراتها المعرفية التي اكتسبتها على مدى أكثر من 18 عامًا في خدمة الأسرة والمجتمع لكافة الجهات سواء من القطاع العام أو الخاص وغير الربحي.

النقل المعرفي لأكثر من 150 جهة

وأشار المحمادي إلى أن الجمعية قدمت النقل المعرفي لأكثر من 150 جهة في 34 دولة منها 82 جمعية موزعة على 31 محافظة داخل المملكة، حيث تنوعت محاور النقل المعرفي ما بين التميز والتطوير المؤسسي وإدارة الموارد البشرية والأتمتة الإلكترونية وقياس الأثر الاجتماعي وقياس رضا أصحاب المصلحة وخدمات الإرشاد الأسري وعلاج اضطرابات الطفولة وتوعية المجتمع بقضايا الأسرة.

وأضاف: “كما أن الجمعية تتيح عبر موقعها الإلكتروني الاطلاع والتحميل المباشر لأكثر من 50 دليلًا إرشاديًا ومنهجية ولائحة تنظيمية، وبلغ عدد مرات التحميل لهذه الأدلة أكثر من 98 ألف مرة”.

ولفت إلى أنه لمواكبة الطلب المتزايد فقد تم تحويل بيت الخبرة الداخلي إلى مركز مستقل.

تأسيس مركز معرفة للتميز والابتكار

وأكد المحمادي أن المودة قامت مؤخرًا بتأسيس مركز معرفة للتميز والابتكار المؤسسي كأحد مشاريع الاستثمار الاجتماعي بالمودة بهدف تقديم خدمات التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الأسرية وتأسيس معامل الابتكار الأسري وتطبيق معايير التميز المؤسسي وتجهيز ملفات المشاركة في جوائز التميز المؤسسي.

وعبّر المحمادي عن امتنانه لجميع الجهات التي تشرفت المودة بتقديم النقل المعرفي لها وتبادل الخبرات معها، لافتًا إلى أن المودة ترحب بكافة الجهات التي ترغب بالاطلاع والاستفادة من مبادرة معرفة للنقل المعرفي سواء بزيارة مقر الجمعية أو عبر التواصل عن بعد.

الجدير ذكره أنَّ المودة نالت 11جائزة محلية وإقليمية وعالمية لقاء برامجها وخدماتها المقدمة للأسرة، وتقدم الجمعية خدماتها للمستفيدين على مدار 13 ساعة يوميًا، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الخاص بمركز إسعاد المستفيدين 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين عبر موقعها الإلكتروني www.almawaddah.org، وتقديم الاستشارات الهاتفية من المتخصصين في تقديم الاستشارات عبر الرقم الموحد 920001421 .

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