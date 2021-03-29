شكرا لقرائتكم العقيد سعود الرويس مديرًا عامًا للعلاقات والإعلام بـ الجوازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29
صحيفة “متابعات الخليج 365” تهنئ العقيد الرويس، وتتمنى له مزيدًا من النجاحات والتوفيق.
العقيد سعود الرويس مديرًا عامًا للعلاقات والإعلام بـ الجوازات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قرارًا بتعيين العقيد سعود بن عبدالرحمن الرويس مديرًا للإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات.
يذكر أن العقيد الرويس من الكفاءات المتميزة في المديرية العامة للجوازات، وعمل سابقًا مديرًا لإدارة الدراسات والجودة في المديرية.
صحيفة “متابعات الخليج 365” تهنئ العقيد الرويس، وتتمنى له مزيدًا من النجاحات والتوفيق.
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