الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

العقيد سعود الرويس مديرًا عامًا للعلاقات والإعلام بـ الجوازات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قرارًا بتعيين العقيد سعود بن عبدالرحمن الرويس مديرًا للإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات.

يذكر أن العقيد الرويس من الكفاءات المتميزة في المديرية العامة للجوازات، وعمل سابقًا مديرًا لإدارة الدراسات والجودة في المديرية.

صحيفة “متابعات الخليج 365” تهنئ العقيد الرويس، وتتمنى له مزيدًا من النجاحات والتوفيق.

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