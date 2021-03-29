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السعودية | عودة الجماهير لملاعب السعودية.. بشرط!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة السعودية اليوم الاثنين السماح لـ40% من الجماهير الذين تلقوا لقاح بحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن عودة الجماهير بذات النسبة إلى حضور المباريات ستكون اعتباراً من 17 مايو المقبل.

وكشفت في بيان صحافي أنه "بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فإنه تم السماح لـ 40% من الجماهير المحصنين بحضور مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء في ملعب "مرسول بارك"، إذ سيتم الدخول لم تظهر حالته كمحصن في تطبيق توكلنا، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية".

كما أكدت الوزارة أن حضور الجماهير المحصنين لبقية المباريات بذات النسبة ستكون ابتداً من يوم 17 مايو المقبل.

يشار إلى أن الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم السعودية توقف منذ مارس من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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