تنبيهات الأرصاد: 3 مناطق تتأثر برياح نشطة وعوالق ترابية ورؤية متدنية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة موضحًا أن الحالة تشمل (الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة مكة المكرمة تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية)، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيها إلى منطقة تبوك، تضمن عوالق ترابية تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (تبوك - تيماء)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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