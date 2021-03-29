تراجع أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 مارس 2021، بضغوط هبوط الأسعار العالمية بداية تعاملات الأسبوع.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم، نحو 208.10 ريال (55.49 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 182.08 ريال (48.56 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.07 ريال (41.62 دولار).

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز،تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة التصنيف الدولية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية"واس"، بعد الانكماش في عام 2020، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.39 ريال (32.37 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6476.25 ريال (1727 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1456.67 ريال (388.45 دولار).

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس "العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير... إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار".

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس/آذار الجاري، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا مما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.