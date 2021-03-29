السعودية.. تعليق الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان، الأحد أن خطتها لشهر رمضان المقبل، ستشمل تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام، بسبب جائحة كورونا وذلك للعام الثاني على التوالي.



وقالت الرئاسة العامة إنها ستستعيض عن سفر الإفطار الجماعي، بوجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام، وسيسمح لزوار الحرمين الشريفين، إدخال عدد قليل من التمر، للإفطار الشخصي فقط، ولن يوجد توزيع لوجبات السحور ولن يسمح بإدخالها، كما سيتم توزيع مئتي ألف عبوة يوميا من مياه زمزم بسبب استمرار رفع المشربيات والحافظات التي كانت تنتشر في المسجدين.

وقررت الرئاسة العامة تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، وتخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية.

ويحتاج أداء العمرة للتسجيل المسبق عبر تطبيق إلكتروني حكومي، بجانب اشتراطات أخرى بينها إثبات عدم إصابة الشخص بكورونا، ما سمح بعودة المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين بعد شهور من الإغلاق.