شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس لـ«اليوم»: درجات حرارة عشرية بفعل الكتلة الباردة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الحيزان : توقعات بتراجع درجة الحرارة فجر الثلاثاء عند مستوى ١٧ درجة

أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان أنه ومع تقدم الكتلة الباردة وتعمقها وسط وشرق المملكة ستبدأ درجات الحرارة الصغرى في فجر الشرقية بالانخفاض الملموس حتى يوم الاربعاء القادم بمشيئة الله تعالى هذا وتكون درجات الحرارة معتدلة وسط النهار مع استمرار تدفق الرياح الشمالية والتي تعاود نشاطها مجدداً بعد هدوء نسبي ليلاً بمستويات متوسطة في الحركة وأقل نشاطاً من يوم الإثنين وتستمر حركتها المتوسطة حتى مغرب الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١م ، مبينا ً انه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة ليلاً وساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء على المنطقة الشرقية؛ ويتوقع أن تكون درجة الحرارة فجر الثلاثاء عند مستوى ١٧ درجة مئوية؛ كما ستكون ساعات الليل هادئة ويكون الطقس مائلاً للبرودة وبارداً فجر الأربعاء ٣١ مارس بدرجة حرارة متوقعة عند ١٦ درجة مئوية ورياح شمالية غربية معتدلة إلى هادئة بشكل عام تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية وشمالية شرقية بدرجات حرارة معتدلة وسط النهار عند ٢٥ درجة مئوية في الدمام .

في حين حذر النظام الالي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة على المنطقة الشرقية تشمل معظم محافظات الشرقية مع ارتفاع في امواج الخليج العربي وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن الحالة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء .

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي لحالة الطقس استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج ، في حين ستكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.